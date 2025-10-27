Türk futbolunda bahis skandalı soruşturması derinleşiyor: Başkan, hoca ve futbolcu da tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Gazeteci Tahir Kum da TFF'nin bir aydır çalışma içinde olduğunu ve kulüp başkanı, teknik direktör ve futbolcuların da bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

3 /5 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

4 /5 Gazeteci Tahir Kum, HT Spor canlı yayınında bahis skandalının sadece hakemlerle sınırlı olmadığını söyledi. Kum; başkan, teknik direktör ve futbolculardan da bahis oynayanların olduğunu söyledi.