Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünlerde kavga çıktı (VİDEO)

A Milli Takım, (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

2 / 7 Dortmund'da oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

3 / 7 Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

4 / 7 Zorlu maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı.

5 / 7 Gürcülür, taraftarlamızın yer aldığı tribünlere doğru yabancı madde fırlattı.



6 / 7 Türk sporseverler karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı.

