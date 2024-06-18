Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünlerde kavga çıktı (VİDEO)

A Milli Takım, (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Dortmund'da oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı.
Gürcülür, taraftarlamızın yer aldığı tribünlere doğru yabancı madde fırlattı.
Türk sporseverler karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı.
İşte o anlar: