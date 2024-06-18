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Spor

Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünlerde kavga çıktı (VİDEO)

18:11 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 18:30 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Takım, (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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Dortmund'da oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Zorlu maça saatler kala iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı.

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Gürcülür, taraftarlamızın yer aldığı tribünlere doğru yabancı madde fırlattı.


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Türk sporseverler karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı.


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İşte o anlar:

#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
#Kavga
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