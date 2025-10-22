Victor Osimhen Avrupa'da yine attı: Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı attığı gollerle sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.
Taraftarlarının desteğiyle maça hızlı başlayan Galatasaray, Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Rakip ceza alanında baskını sürdüren sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Nijeryalı yıldızının attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Bodo/Glimt ağlarını iki kez havalandıran Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa’da üst üste 7 maçta gol attı ve Burak Yılmaz’ın 6 maçlık rekorunu geçti.