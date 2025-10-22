Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen Avrupa'da yine attı: Galatasaray tarihine geçti

Victor Osimhen Avrupa'da yine attı: Galatasaray tarihine geçti

20:4222/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı attığı gollerle sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlarının desteğiyle maça hızlı başlayan Galatasaray, Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Rakip ceza alanında baskını sürdüren sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Nijeryalı yıldızının attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Bodo/Glimt ağlarını iki kez havalandıran Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa’da üst üste 7 maçta gol attı ve Burak Yılmaz’ın 6 maçlık rekorunu geçti.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Bodo/Glimt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav tarihleri açıklandı: Güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte tarihler