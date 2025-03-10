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Çinli araştırmacılar ilginç bir keşfe imza attı: Yolculuk sırasında toplanan on binlerce numune incelendi, sonuç herkesi şaşırttı

Çinli araştırmacılar ilginç bir keşfe imza attı: Yolculuk sırasında toplanan on binlerce numune incelendi, sonuç herkesi şaşırttı

11:0310/03/2025, Pazartesi
AA
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Çinli araştırmacılar, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfetti. Araştırmacılar, yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu keşfettikleri bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.

Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.


Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.


Çoğu yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.

#Çin
#araştırma
#bakteri

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