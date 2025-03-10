Çinli araştırmacılar, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfetti. Araştırmacılar, yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu keşfettikleri bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.

1 /4 Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.

2 /4 Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.



3 /4 Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.

