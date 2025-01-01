NASA'dan gelişmiş teleskop hazırlığı

Gezegenin doğrudan doğrulanması, uzaklığı ve güneş ışığını çok az yansıtması nedeniyle büyük bir zorluk teşkil ediyor. NASA, bu engeli aşmak için daha gelişmiş bir teleskop inşa etmeyi ve bu gizemli gök cismine daha yüksek hassasiyetle ulaşmayı planlıyor.



