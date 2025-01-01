Kurşundan yedi kat daha hızlı

Ancak bu "uzay çöpü," NASA’ya göre saatte yaklaşık 29 bin km hızla neredeyse bir kurşundan yedi kat daha hızlı Dünya’nın etrafında dönüyor.

1957’den bu yana sadece 650 büyük çarpışma vakası rapor edilmiş olsa da, gezegen bilimci Vishnu Reddy, "Son dört yılda uzaya gönderilen nesnelerin sayısı katlanarak arttı" dedi.







