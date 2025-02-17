Lise bahçesinden buzulların tepesine: 'İKHA' Antarktika'da test edildi

"Çok gururluyuz"





Bu yıl projeleriyle birincilik kazanarak 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmaya hak kazanan Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerden Elif Sena Şahin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:





"Tabii ki üçümüz de çok gururluyuz ve uzun bir sürecin sonucunda da buralara geldiğimizden dolayı içimizde ayrı bir heyecan var. Çünkü biz de yolun en başından beri Antarktika'ya gitmeyi hedeflemiştik ve fikirlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirmek için çabalamaya başlamıştık. 1,5 yıl boyunca da bunun hayalini kurarak çalışmıştık. Hayal kurarken 'Bu gerçekten de bir gün gerçek olabilecek mi, bunu başarabilecek miyiz?' diye merak ediyorduk. Şu anda burada olmamız benim için rüya gibi bir şey diyebilirim."