Tarımda yanlış ilaçlamanın önüne geçmeyi hedefleyen proje: TEKNOFEST'ten ödülle döndü

‘YÜZDE 96 ORANINDA DOĞRU TEŞHİS VEREBİLİYORUZ'





Sakarya Üniversitesi Ziraat Dergisi'ne göre yanlış ilaçlanan bitkileri tüketen insanların yüzde 81,5'inin olumsuz etkilendiğini söyleyen Tübcil, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan dolayı insanlar alerjik reaksiyonlar, kanserojen maddelere maruz kalma, zehirlenmeler, solunum güçlükleri yaşayabilir. Bunlar oldukça tehlikeli ve yüksek bir oran olduğu için dikkatimizi çekti. Kırsal bölgede yaşayan çiftçilerimizin de ziraat mühendisine erişimi oldukça zor. Hem uzun mesafeler kat etmeleri gerekiyor hem de yanında bitkilerini götürdükleri zaman ziraat mühendisi teşhis edemiyor. Çiftçilere bulundukları yerden çok düşük maliyete, gündelik teşhisi ücretsiz sunuyoruz. Bir fotoğraf ile teşhis almalarını sağlıyoruz. Böylelikle hem zamandan kazanıyorlar hem de paraları cepte kalıyor. Ayrıca, bazen ziraat mühendisleri belli bitkilere odaklandıkları için başka bitkilerden teşhis veremiyorlar. Ancak, bizim sistemimizde 10 tane kategorimiz var. Farklı bitkilerde yüzde 96 oranında doğru teşhis verebiliyoruz.”