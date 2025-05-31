Türkiye'nin mega projesi genç mühendis adaylarına ilham verdi

Öğrenciler, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 318 metre yüksekliğindeki kuleleri, toplam 4608 metrelik uzunluğu ve iki yönlü üçer şeritli taşıma kapasitesiyle ilgili teknik bilgiler edindi. Ayrıca rüzgâr ve deprem yükleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak geliştirilen yapısal tasarım çözümleri hakkında da bilgilendirildiler.