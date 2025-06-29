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Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?

Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?

22:3229/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Milyoner yarışmasında sorulan sorunun yanıtı açıklandı
Milyoner yarışmasında sorulan sorunun yanıtı açıklandı

Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İzleyicilerin araştırdığı sorunun yanıtı açıklandı. İşte doğru cevap.

Soru: Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?
Cevap:
A: Kale vuruşu

A: Kale vuruşu

B: Gol

C: Ofsayt

D: Endirekt serbest vuruş


FIFA Futbol Oyun Kuralları'na göre, kalecinin kendi ceza sahası içinden eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse gol geçerli sayılmaz. Bu durumda, rakip takıma kale vuruşu verilir. Çünkü top doğrudan elde edilen bir avantajla ve el yardımıyla kurallar dışında kaleye gitmiş olur.

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