Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?

FIFA Futbol Oyun Kuralları'na göre, kalecinin kendi ceza sahası içinden eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse gol geçerli sayılmaz. Bu durumda, rakip takıma kale vuruşu verilir. Çünkü top doğrudan elde edilen bir avantajla ve el yardımıyla kurallar dışında kaleye gitmiş olur.