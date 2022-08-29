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Derbi tarihleri: 2022 yeni sezon derbi maçları ne zaman oynanacak?

Derbi maç tarihleri yakından takip ediliyor. 2022-2023 sezonununda ilk derbi maçı oynandı. Trabzonspor evinde Galatasaray’ı misafir etti. TS-GS maçı 0-0 sona erdi. Bu mücadelenin ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları derbi maç tarihlerini sorguluyor. Peki 2022 derbi maçları ne zaman, hangi hafta derbi maçları var? İşte derbi tarihleri 2022-2023 maç fikstürü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2022 derbi maçları ne zaman, hangi hafta derbi maçları var?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonuna ilişkin Süper Lig'de 38 haftalık programını açıkladı. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçların da böylelikle belli olmuş oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sezonun ilk derbi maçında gol çıkmadı. Bu maçın ardından dört büyük takımın maçlarını merak eden vatandaşlar ‘Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta?’ aramasını yapıyor. İşte 2022 Süper Lig derbi tarihleri

2022 derbi maçları ne zaman?

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi. Buna göre; ilk derbi Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin 4. haftasında oynandı. İşte 2022-2023 sezonu derbi maçlarının oynanacağı haftalar:

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
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