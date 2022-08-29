Derbi tarihleri: 2022 yeni sezon derbi maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonuna ilişkin Süper Lig'de 38 haftalık programını açıkladı. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçların da böylelikle belli olmuş oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sezonun ilk derbi maçında gol çıkmadı. Bu maçın ardından dört büyük takımın maçlarını merak eden vatandaşlar ‘Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta?’ aramasını yapıyor. İşte 2022 Süper Lig derbi tarihleri

2022 derbi maçları ne zaman?

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi. Buna göre; ilk derbi Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin 4. haftasında oynandı. İşte 2022-2023 sezonu derbi maçlarının oynanacağı haftalar:

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HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe