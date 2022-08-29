Derbi tarihleri: 2022 yeni sezon derbi maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonuna ilişkin Süper Lig'de 38 haftalık programını açıkladı. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçların da böylelikle belli olmuş oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sezonun ilk derbi maçında gol çıkmadı. Bu maçın ardından dört büyük takımın maçlarını merak eden vatandaşlar ‘Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta?’ aramasını yapıyor. İşte 2022 Süper Lig derbi tarihleri
2022 derbi maçları ne zaman?
2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi. Buna göre; ilk derbi Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin 4. haftasında oynandı. İşte 2022-2023 sezonu derbi maçlarının oynanacağı haftalar:
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe