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KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E DEVLET EKRANI AÇILDI MI? KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır?

10:44, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:44, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için taahhütname onay süreci gündeme gelecek. Burs veya kredi almaya hak kazanan adayların, kendilerine tanınan süre içerisinde e-Devlet üzerinden onay işlemlerini tamamlaması gerekecek. Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrenciler, kazandıkları burs veya öğrenim kredisi ödemelerinden yararlanamayacak. Bu nedenle sonuçların ilan edilmesini bekleyen üniversiteliler, taahhütname onayının ne anlama geldiğini ve işlemin hangi adımlarla yapılacağını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet sistemine giriş yaparak burs/kredi onay ekranındaki işlemleri tamamlaması önem taşıyor. Peki, 2026-2027 KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, onay işlemi ne zaman başlayacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar...

KYK burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencileri, sonuçların açıklanmasının ardından önemli bir işlem süreci bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek başvuru sonuçlarıyla birlikte burs veya kredi almaya hak kazanan adayların taahhütname onayı yapması gerekecek. Bu işlem, öğrencilerin destek ödemelerinden yararlanabilmesi açısından önem taşıyor. Belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden onay işlemini tamamlamayan öğrenciler, kazandıkları burs veya kredi hakkını kaybedebilecek. Bu nedenle üniversiteliler, taahhütname onayının nasıl yapılacağını, hangi bilgilerin kontrol edilmesi gerektiğini ve işlemin son tarihini araştırıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK taahhütname onayı nasıl verilecek? Onay yapmayan öğrencilerin burs ve kredi hakkı ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs taahhütname onayı, burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra aynı gün başlayacak. Henüz burs sonuçları ilan edilmedi.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Başlıklar :kykKyk Taahhütname Onayıe devlet
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KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E DEVLET EKRANI AÇILDI MI? KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencileri, sonuçların açıklanmasının ardından önemli bir işlem süreci bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek başvuru sonuçlarıyla birlikte burs veya kredi almaya hak kazanan adayların taahhütname onayı yapması gerekecek. Bu işlem, öğrencilerin destek ödemelerinden yararlanabilmesi açısından önem taşıyor. Belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden onay işlemini tamamlamayan öğrenciler, kazandıkları burs veya kredi hakkını kaybedebilecek. Bu nedenle üniversiteliler, taahhütname onayının nasıl yapılacağını, hangi bilgilerin kontrol edilmesi gerektiğini ve işlemin son tarihini araştırıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK taahhütname onayı nasıl verilecek? Onay yapmayan öğrencilerin burs ve kredi hakkı ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs taahhütname onayı, burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra aynı gün başlayacak. Henüz burs sonuçları ilan edilmedi.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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