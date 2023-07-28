Gaziantep Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023
GAZİANTEP’TE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Gaziantep’te akşam ezanı saat 19.49’da okunacak. Diyanet il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ (AŞURE GÜNÜ) ORUÇ TUTULUR MU?
Aşure günü birlik, beraberlik ve yardımlaşma günü olarak da kabul edilir. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2023 yılında 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.