|
Özgün

Gaziantep Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

‘Gaziantep’te akşam ezanı saat kaçta okunuyor?’ sorusu aşure gününde oruç tutan Gaziantep ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muharrem’in 10. günün aşure günü 28 Temmuz Cuma günü idrak ediliyor. İslam aleminde önemi ve fazileti büyük olan bugünün feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Diyanet Gaziantep akşam namazı, akşam ezanı saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:29 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

Gaziantep Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü itibariyle başladı. İçerisinde birçok önemli olay ve fazilet barındıran bu ayda oruç tutmak hadislerle tavsiye edilmektedir. Aşure gününde oruç tutan birçok vatandaş il il Diyanet akşam namazı vakitlerini araştırıyor. 28 Temmuz 2023
vaktine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP’TE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Gaziantep’te akşam ezanı saat 19.49’da okunacak. Diyanet il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ (AŞURE GÜNÜ) ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure günü birlik, beraberlik ve yardımlaşma günü olarak da kabul edilir. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2023 yılında 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

En güzel aşure günü mesajları!
En güzel aşure günü mesajları!

Aşure mesajları! Anlamlı, resimli, dualı, kısa, en güzel, en yeni aşure günü mesajları bugün çokça araştırılıyor. Aşure mesajları resimli ve anlamlı seçeneklerle tercih ediliyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" 28 Temmuz’da idrak edilecek. Aşure günü Müslümanlar, aşure gününün faziletini, önemi hatırlatmak için dua mahiyetinde aşure mesajları gönderiyor. Anlamlı, kısa, resimli, güzel aşure mesajları ve dualarını ayrıca WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal platformlarında da paylaşıyor. İşte 28 Temmuz 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü Aşure mesajlarını sizler için derledik.



#Gaziantep namaz vakitleri
#Gaziantep ezan vakti
#diyanet namaz vakitleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?