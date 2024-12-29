Kamu kurumu alımları devam ediyor. Bakanlıklar ile kamu dairelerine personel alımı iş ilanları, KPSS’ye girenlerce sorgulanıyor. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. 30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak. Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.























