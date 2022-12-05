Özgün Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11ler)
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Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçı Galatasaray Villarreal maçının ayrıntıları merak ediliyor. 6 Aralık Galatasaray Villarreal maçı saat kaçta, hang, kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GS- VİLLARREAL: Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 kadrosunda kimler var?
Galatasaray Villarreal maçı

2022 Dünya Kupası arası nedeniyle takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, evinde İspanya La Liga ekibi Villarreal'i konuk edecek. Maçın detayları merak kazandı.

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Villarreal maçı Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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