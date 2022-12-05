Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

2022 Dünya Kupası arası nedeniyle takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, evinde İspanya La Liga ekibi Villarreal'i konuk edecek. Maçın detayları merak kazandı.
GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Galatasaray Villarreal maçı Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1
Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1
Fenerbahçe-Villarreal: 2-1