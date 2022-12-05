Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler) Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçı Galatasaray Villarreal maçının ayrıntıları merak ediliyor. 6 Aralık Galatasaray Villarreal maçı saat kaçta, hang, kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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