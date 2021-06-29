Gündem "10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz
POLİTİKA

"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmendi hemşireydi kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız" diyerek işsizliği en hızlı şekilde çözeceklerini söyledi. Daha önce işsizliğin çözümüne ilişkin "Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre sonra "10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyerek kendisini yalanlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, işsizliğin çözümüne ilişkin yeni bir öneride bulundu.

"Kamudaki boş kadroların tamamını dolduracağız"

Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna "Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız" diyerek yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'işsizliği nasıl çözeceksiniz' sorusuna yanıt: Kamudaki boş kadroların tamamına atama yapacağız
OYNAT 00:41
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'işsizliği nasıl çözeceksiniz' sorusuna yanıt: Kamudaki boş kadroların tamamına atama yapacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız” cevabını vererek, çözüm önerisinin kamudaki boş kadroların tamamının doldurulması olduğunu söyledi.

"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız"

Daha önce "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kendisini yalanladığı bir açıklamada bulunarak "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" demişti.

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
GÜNDEM
'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
OYNAT 00:36
'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
“10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.
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