"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, işsizliğin çözümüne ilişkin yeni bir öneride bulundu.

"Kamudaki boş kadroların tamamını dolduracağız"

Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna "Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız" diyerek yanıt verdi.

OYNAT 00:41 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'işsizliği nasıl çözeceksiniz' sorusuna yanıt: Kamudaki boş kadroların tamamına atama yapacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız” cevabını vererek, çözüm önerisinin kamudaki boş kadroların tamamının doldurulması olduğunu söyledi.

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"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız"

Daha önce "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kendisini yalanladığı bir açıklamada bulunarak "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" demişti.

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GÜNDEM 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız