"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmendi hemşireydi kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız" diyerek işsizliği en hızlı şekilde çözeceklerini söyledi. Daha önce işsizliğin çözümüne ilişkin "Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre sonra "10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyerek kendisini yalanlamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, işsizliğin çözümüne ilişkin yeni bir öneride bulundu.
"Kamudaki boş kadroların tamamını dolduracağız"
Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna "Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız" diyerek yanıt verdi.
Daha önce "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kendisini yalanladığı bir açıklamada bulunarak "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" demişti.