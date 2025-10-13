Yeni Şafak
11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu: Yabancı uyruklu hükümlü Van'da yakalandı

11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu: Yabancı uyruklu hükümlü Van'da yakalandı

19:5513/10/2025, Monday
AA
H.R, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
H.R, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Van’ın Başkale ilçesinde, hakkında “kasten adam öldürme” suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu H.R. düzenlenen operasyonla yakalandı. H.R., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu H.R. yakalandı.

H.R, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


