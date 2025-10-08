Yeni Şafak
16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu: Firari hükümlü İzmir'de yakalandı

23:538/10/2025, Çarşamba
AA
İzmir’in Foça ilçesinde “cinsel istismar” suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.C.G., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlü, GBT ve UYAP sorgulamasıyla tespit edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında H.C.G'nin (71) "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#İzmir
#Foça
#emniyet
