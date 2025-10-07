Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

22:547/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şahsı saklandığı adreste yakaladı.

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (48) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#Kayseri
#Firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu 2025: VGM burs başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? Burs tarihleri ve başvuru ekranı