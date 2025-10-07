Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şahsı saklandığı adreste yakaladı.
Bu kapsamda ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (48) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.