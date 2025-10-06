Yeni Şafak
Üç ilde FETÖ operasyonu: Beş doktor tutuklandı

23:466/10/2025, Pazartesi
DHA
Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.
İstanbul, Konya ve Mardin’de FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş doktor gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Konya ve Mardin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 doktor gözaltına alındı. Örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu iddia edilen 5 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt tarafından hücresel yapılanma içerisinde 'Ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgütü destekleyen yurtlarda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, örgütün sözde TUS imamı ile irtibatları ve baz birliktelikleri bulunduğu, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olduğu, Bank Asya hesabı kullandıkları ve örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Konya ve Mardin olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aktif olarak çalışan 5 doktor gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#Operasyon
#FETÖ
