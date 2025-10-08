Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

23:468/10/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Gözaltına alınan M.K, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan M.K, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti ve tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da 3 suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan M.K, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


#Bursa
#Mustafakemalpaşa
#hükümlü
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor