Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir’de aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

Kırşehir’de aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

15:367/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT); hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Yapılan araştırmalarda, Antalya’da işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan H.Y.’nin (35), Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Köseli beldesine geleceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri; H.Y.’yi saklandığı ikamette yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#JASAT
#JANDARMA
#OPERASYON
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM SON DAKİKA DUYURUSU GELDİ: 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?