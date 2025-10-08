Yeni Şafak
Cinsel istismar suçundan aranan 70 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Foça'da denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, 70 yaşındaki şahsın 'cinsel istismar' suçundan arandığı ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İzmir’in Foça ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.G. (70) yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri H.C.G.’yi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, H.C.G.’nin 'cinsel istismar' suçundan arandığı ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi’ne gönderildi.



