Kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kamyonet ile karşı yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan kişi ise yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Osman Haciali (33) hayatını kaybetti, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu M.A. da ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi’nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



