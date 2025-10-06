Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Dört il için turuncu kodlu 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

Dört il için turuncu kodlu 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

15:286/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meteorolojiden 4 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteorolojiden 4 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteorolojinin tahminlerine göre, Çanakkale, Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu' kodlu çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre; 7 Ekim Salı günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli; Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında; yarından itibaren Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:
Çanakkale, Muğla, Aydın ve İzmir
Sarı kodlu uyarı yapılan iller:
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Edirne, Isparta, Manisa, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: T
ahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
#İçişleri Bakanlığı
#Muğla
#Aydın
#İzmir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayhan kimdir?