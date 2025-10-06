Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

14:336/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Marmara Bölgesi
#Kofçaz
#Babaeski
#Pehlivanköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?