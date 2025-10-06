Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.