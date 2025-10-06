Yeni Şafak
Meteoroloji saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Halil Akkoç
09:286/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için uyarı yapıldı. İşte son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli geliyor


Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


İL İL HAVA DURUMU


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 23


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21


Erzurum: Az bulutlu ve açık 24


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

6 Ekim Pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası

7 Ekim Salı günü için hava durumu tahmin haritası

8 Ekim Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası


9 Ekim Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası


10 Ekim Cuma günü için hava durumu tahmin haritası


#Meteoroloji
#Hava durumu
#Marmara
#Kuzey Ege
