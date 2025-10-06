Meteoroloji saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

İL İL HAVA DURUMU





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Az bulutlu ve açık 23





İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23





İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26





Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29





Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27





Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23





Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21





Erzurum: Az bulutlu ve açık 24





Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32