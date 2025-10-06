Meteoroloji saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için uyarı yapıldı. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Kuvvetli geliyor
Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Az bulutlu ve açık 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32