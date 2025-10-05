Yeni Şafak
Bolu’da aranan 8 hükümlü yakalandı

10:155/10/2025, Pazar
IHA
Jandarma tek tek yakaladı

Bolu’da çeşitli suçlardan haklarında toplam 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı.


Hükümlülerden 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ö., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.A., 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.V., 6 ay hapis cezası bulunan İ.D., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.U., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.H.K., 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir diğer hükümlü İ.Ö. ve 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



