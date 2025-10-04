Ormanda yakalandı: 13 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle dolaşıyordu

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan takip çalışması sonucu firari hükümlünün Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda araç içerisinde bulunduğu belirlendi. Firari hükümlünün kullandığı aracı tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda seyir halindeki aracı durdurarak araç sürücüsü D.Y.’yi yakaladı. Yapılan sorgulamada, hakkında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, hayvan hırsızlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma suçları başta olmak üzere 10 ayrı suçtan verilmiş toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır aranan D.Y. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.