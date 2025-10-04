Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon alt yola düştü

Sarıyer Maden Mahallesi'nde 34 YIM 69 plakalı kamyonla ilerleyen şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yoldan çıkıp konteynere çarptı. Ardından da savrularak alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.