Mangal ateşi yangına neden oldu: Çalılıklarda çıkan yangın kontrol altına alındı

13:134/10/2025, Cumartesi
AA
Kayseri'de Talas ilçesinde biber ve patlıcan közlemek için yakılan ateşin sıçradığı çalılık alandaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ali Dağı yamaçlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce biber ve patlıcan közlemek için ateş yakıldı.

Ateşin rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçraması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TOMA'ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

#Kayseri
#Talas
#yangın
