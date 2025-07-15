15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller QR kodları taranarak izlenebilecek

15 Temmuz’un karanlık yüzünü aydınlatan belgeseller erişime açıldı
15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgeseller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) hazırladığı görsellerdeki QR kodları taranarak izlenebilecek.
Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı
bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklere karşı, gerçek tanıklıklara dayanan belgeseller hazırladı.
Hazırlanan bu belgesellere, DMM’nin yayımladığı görsellerde yer alan QR kodlar aracılığıyla kolayca erişilebiliyor.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu belirtildi.
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