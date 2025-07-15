15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller QR kodları taranarak izlenebilecek

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu belirtildi.