15 yıldır bozulmayan yol: Borlu betonun bulunduğu bölüm ilk gün gibi özelliğini koruyor

Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 2007 yılında test amaçlı olarak Ordu-Ulubey karayolunun 6. kilometresine döşenen bor karışımlı beton asfalt, döşendiği ilk günkü gibi duruyor.

Yoğun yağmurlu ve sert geçen Karadeniz ikliminde 15 yıl boyunca üzerinden geçen ağır vasıtalara rağmen en küçük bir aşınma göstermeyen bor karışımlı beton yol, zift karışımlı asfalta adeta meydan okudu. Aynı güzergahta 15 yıl içerisinde üç kez asfalt çalışması yapılırken, borlu beton asfaltın bulunduğu 1 km’lik bölümde bugüne kadar çalışma yapılmasına gerek görülmedi.

İHA

İlk günkü gibi duruyor

2007 yılında serimini yaptıkları borlu beton yolun 15 yıl boyunca en küçük bir aşınma göstermeden hizmet vermesinden memnun olduğunu belirten Başkan Güler, “Türkiye’de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007 yılının Eylül ayında yapmıştık. Üzerinden tam 15 yıl geçti. Bugün yaptığım incelemelerde bu yolda en ufak bir aşınma görmedim, gayet sağlam. Yapıldığı zamanki gibi. Sağlamlık ve verimliliği ile aynı şekilde yapılabileceğini görmek açısından önemli bir gözlem yaptık. Bakanlığım dönemimde borlu çimentodan yaptığımız gidiş geliş toplamda 2 km olan yolda sağlıklı bir şekilde durmuş olduğunu gördük. Asfalt ile yapılan yolun kaç defa bakım gördüğünü düşünürsek borlu yolun ekonomik olduğunu ve aynı zamanda gelecek vaat ettiğini gösteriyor. Asfalt tamamen dışa bağımlı bir hidrokarbon ürünü. Halbuki çimento ve bor bizim taşımızdan toprağımızdan yapılıyor. Dışa bağımlılığı yok. Aynı zamanda aşınması yok gördüğünüz gibi 15 yıldır üzerinden ağır vasıtalar geçtiği halde herhangi bir aşınma yok” dedi.

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İHA

40 yıl dayanıklı kalıyor

Bakanlık yaptığı dönemde Bor Enstitüsünü (BOREN) kurarak işlenmesini ve günlük hayatta kullanılmasını sağlayan, 40 yıl dayanma gücü bulunan, savunma sanayiinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve genellikle kâğıt sanayinde kullanılan bor karışımlı beton, aynı zamanda barajlarda, uçak pistlerinde, depreme dayanıklı yapı ve yollarda da kullanılıyor.

Türkiye, dünya bor rezervinin yüzde 73 ile sahip bulunuyor. Geriye kalan bölümünü Rusya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri elinde bulunduruyor.