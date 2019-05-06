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İstanbul imsakiye 2019! İstanbul'da sahur ve iftar saati kaçta?

İstanbul imsakiye 2019

2019 İstanbul Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü (bugün) başladı. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İstanbul için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

5 Mayıs Pazar günü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı.

İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 04:09'da ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 20:12'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

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İstanbul'da imsak ve iftar saatleri

2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
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İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2019 fıtır sadakası ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

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