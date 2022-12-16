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EĞİTİM

2022-KPSS DHBT Sınavı sonuçları açıklandı

27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen "2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı" sonuçları açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
2022-KPSS DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
DHBT

KPSS DHBT sonuçları son dakika belli oldu. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. Söz konusu sınava katılan pek çok aday bu nedenle "KPSS DHBT sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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