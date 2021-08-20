28 Şubat mahkum oldu ama darbeci Karadayı’nın adı okulda yaşatılıyor

Türkiye tarihine “post modern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 24 yıl oldu. Toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü, kadınların başörtüsü taktıkları için okullara sokulmadığı o dönemin izleri birer birer silindi.

DARBECİ GENERALLER CEZAEVİNDE

Zulmün sorumluları da mahkum edildi. 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir ve Doğan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 darbeci general tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM Doğan ve Bir cezaevinde

İSMİ İLKOKULDAN KALDIRILMADI

Bu doğrultuda, ismi askeri kışlaya, okullara, stadyumlara, cadde ve sokaklara verilen, darbe ve muhtırayla anılan kişilerin isimleri de tabelalardan indirildi.

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Ancak, 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ismi, Çankırı'da kullanılmaya devam ediliyor. Şehrin merkezinde, "Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu" adıyla bir okul bulunuyor.

28 Şubat sürecinin öne çıkan isimlerinden olan Karadayı'nın adının verildiği okulun isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 1932'de Çankırı'da doğdu. 30 Ağustos 1994'te Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Karadayı, Genelkurmay Başkanı olarak Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve "Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldı. Toplantıdan, tarihe "postmodern darbe" olarak geçecek 4 maddelik bildiri çıktı.

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'DARBE DEĞİLDİ' DİYEREK SAVUNDU

28 Şubat süreci yıllar sonra yargıya taşındı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl süren yargılama sonunda 13 Nisan 2018'de kararını açıkladı. Sanık eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, mahkemede "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir" savunmasını yaptı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı da suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Uzun süre kanser tedavisi gören Karadayı, geçtiğimiz yıl, 88 yaşındayken vefat etti.

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GÜNDEM 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti