Gündem 28 Şubat zihniyeti yine rahatsız Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlunun cenazesini yargıya taşıyacak
İSTANBUL

28 Şubat zihniyeti yine rahatsız: Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini yargıya taşıyacak

Darbe imalı açıklamalarıyla sıkça gündemde yer alan Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) yine tepki toplayan bir hamle geldi. ADD, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri'nin cenaze törenini “Devlet görevlilerinin anayasayı ihlal ettiğine tanık olduk” diyerek yargıya taşıyacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Şubat zihniyeti yine rahatsız: Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlunun cenazesini yargıya taşıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerin yanı sıra cenazeye yüzbinlerce kişi katılmıştı.

İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle 23 Haziran günü Hakk'a yürüdü. Ustaosmanoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğarken cenaze Fatih Camii'nden kaldırıldı. Cenazeye yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce kişi katıldı.

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ADD ZİHNİYETİ RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere cenazede siyasiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törende Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaate kimin liderlik yapacağının açıklanması ise Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) rahatsız etti.

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'GERİCİ' SUÇLAMASI

Türkiye'nin manevi değerlerini bir türlü kabul etmeyen ve her fırsatta dini değerleri itibarsızlaştırmaya çalışan ADD, "Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle" cenazenin yargıya taşınacağını şu skandal ifadelerle açıkladı:

"O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa Cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.”

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Kur'an'a adanmış bir ömür: Arşiv fotoğraflarıyla Mahmut Ustaosmanoğlu
FOTOĞRAF 28
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Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.
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Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders görerek 16 yaşında icazet aldı.
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İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı.
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Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi.
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16 yaşındayken evlendi.
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1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı.
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Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı.
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1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.
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2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.
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Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.
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Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.
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Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin eserleri neler?<br><br>
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler şöyle:
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- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)<br><br>- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)
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- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)<br><br>- Umre Sohbetleri<br><br>- Fatiha Tefsiri
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- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri<br><br>- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı<br><br>- Efendi Babam Buyurdu ki
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- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi<br><br>- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi<br><br>- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri<br><br>- İrşadül Müridin
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- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar<br><br>- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Title
- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni<br><br>- Tembihat<br><br>- Mektubatı Mahmudiyye
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Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan geriye kalan önemli sözleri:
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Sen anlat, vazifeni yap, gerisini Allâh'a bırak. Hidayet Allâh'tan Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)<br><br>
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Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)<br><br>
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Doğru demek için hoca olduk, eğri demek için hoca olmadık. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû)<br><br>
Title
Edep nedir bilir misiniz? Edep hadlere riayet etmektir. En büyük edep de Allâh(Celle Celâlühü)'nün ilahi hududu olan şeriatı muhafaza etmektir. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû)
Title
Müslümanın her işi temiz olacak ve düzenli olacak. Mahmud Efendi Hz. (Kuddîse Sirruhû)<br><br>
Title
Bu kibri eritmenin çaresi vardır. İnsan ibadet ederken Allâh-u Teâlâ'dan öyle haberdar olmalı ki başka hiçbir şeyden haberdar olmamalıdır. İşte böyle eritilir benlik duygusu...
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Vaaz-u nasihatler kalp tarlasının yağmurudur.<br>
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Kainat edebini muhafaza ediyor, asıl mükellef olan insan edebini muhafaza etmiyor.
Kur'an'a adanmış bir ömür: Arşiv fotoğraflarıyla Mahmut Ustaosmanoğlu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
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