Gündem Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos hava durumu raporunda yağış uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in batısı gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Ağustos hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Eskişehir, Konya il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:




ABD’yi Ida Kasırgası vurdu: 209 km hızla geldi yüzlerce ev su altına kaldı
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ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde dün etkili olan Ida Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının Louisiana’nın Baton Rouge bölgesindeki Ascension Parish’te bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.
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Ida’nın etkili olduğu bölgelerde 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü.
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Ida, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası’nın 16’ncı yıl dönümünde dün karaya ulaşmıştı.
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ABD’yi vuran en güçlü 5’inci kasırga olan Ida, daha sonra güç kaybederek kategori 4’den kategori 1’e gerilemişti.
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 1 can kaybının onaylandığını belirterek, can kaybının artmasının “muhtemel” olduğunu ifade etti. Elektriksiz kalan bölgelere 200’den fazla jeneratörün yönlendirildiğini belirten Biden, insansız hava araçları ve uydu görüntülerinin kasırganın verdiği hasarı değerlendirmek için kullanılacağını açıkladı.
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Biden, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren 5 bin Ulusal Muhafıza ek olarak 25 bin enkaz kaldırma ekibinin bölgede çalıştığını aktardı. Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, elektrik şebekesindeki hasarın değerlendirilmeye devam ettiğini belirterek, mevcut hasarı “felaket” olarak nitelendirdi.
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Louisiana Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma operasyonları için 195 araç, 73 kurtarma botu ve 34 helikopterin görevlendirildiği belirtildi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin dün öğle saatlerinde Ida’nın meydana getirdiği şiddetli fırtınalar nedeniyle tersine aktığının tespit edildiği aktarıldı. 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası’nda New Orleans’ın yüzde 80’ini su basmış, bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış ve 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.
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ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti
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ABD’yi Ida Kasırgası vurdu: 209 km hızla geldi yüzlerce ev su altına kaldı
ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken, elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken, cadde ve sokaklar da göle döndü.

Manisa'da orman yangını: Alevler kısmen kontrol altına alındı
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İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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Salihli Orman İşletme Şefliğine bağlı Eren Tepe gözetleme kulesinin ihbarıyla çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi.
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Yangına, 10 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 48 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
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Yaklaşık 70 dönüm alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Title
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da orman yangını: Alevler kısmen kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.


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