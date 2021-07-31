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İSTANBUL

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Sıcaklıklar normallerin 5 ile 8 derece üzerine çıkacakken yurt genelinde il il hava durumu ise şu şekilde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Temmuz hava durumu raporunda sıcak hava uyarısı: İstanbul Antalya Muğla il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI

Meteoroloji'nin sitesinde en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren harita da paylaşıldı.

İşte bugün ve yarının hava sıcaklık haritaları

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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