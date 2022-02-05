39. suçları provokasyon

Türkiye yeniden sistematik provokasyonlara sahne olmaya başladı. Samsun’da 38 ayrı suç dosyası olan 2 alkollü provokatör Atatürk Anıtı’nı hedef aldı.

Edirne Uzunköprü’de kimliği belirsiz kişiler Adalet Heykeli’ni ateşe verirken Halk Evleri eski Genel Başkanı HDP Milletvekili Oya Ersoy, TBMM kürsüsünden İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

ANITA SALDIRDILAR

Türkiye’yi ayağa kaldıran provokasyonlardan ilki Samsun’da sahneleye kondu. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Atatürk Anıtı’nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Olayın ardından çalışma yapan Samsun polisi, Atatürk Anıtı’na saldıran C.R.F ve B.F. isimli provokatörleri yakaladı. Zanlılar cezaevine gönderildi.

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Samsun

38 SUÇ DOSYALARI VAR

Provokatörün suç dosyası kabarık çıktı. C.R.F.’nin hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 dosyası var. B.F.’nin ise uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, polise mukavemetten 1, suç uydurmadan 1, tehditten 1, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruftan 1 ve narkotik suçlar kapsamında da 3 olmak üzere toplam 34 dosyası mevcut.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye görü C.R.F. ifadesinde anıtı yeğeni olan B.F. ile yıkmak istediğini ancak halatın koptuğunu söyledi. Anıtı yıkamayınca eve döndüklerini ifade eden C.R.F. hiçbir siyasi parti, dernek, cemaat, STK üyeliğinin olmadığını söyledi. C. R. F. olaydan 1 gün önce yeğenleri B.F. ve C.Ç. ile birlikte Anıtpark da bulunan banklarda oturarak yemek yediklerini belirtti.

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EVDE ALKOL ALDIM

İfadesinde olay öncesinde alkol aldıklarını söyleyen B.F. ise şunları anlattı: “Gece 01.30 sıralarında evimde alkol alırken C.R.F. geldi. Bir süre sonra C.R.F.’nin ağabeyinin işyerine gittik. 04.30 sıralarında namaza gitmek için işyerinden çıktık. O esnada işyeri önünde bulunan urgan ip ve çelik halatı aldık. Cumhuriyet Meydanına Atatürk anıtının olduğu trafiğe kapalı iç kısma kadar geldik. Burada ne yapacağını C.R.F’ye sordum. ‘Senlik bir şey yok sen burada dur. Bir şeye karışma’ dedi. Aracın camlarından dışarı çıktık. C.R.F.’nin araca bağladığı halatların diğer ucunu alarak anıta tırmandık.” Olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, provokatörlerin bağlantıları araştırılıyor.

GÜNDEM Ömer Çelik'ten Samsun'daki heykel provokasyonuna tepki

Uzunköprü

AZMETTİRİCİLER ARANIYOR

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ise önceki gece 00.15’te Adalet Meydanı’nda bulunan Adalet Anıtı ateşe verildi. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi.

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Uzunköprü'de Adalet Heykeli yakıldı.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay yerindeki kameraları inceleyen Edirne Emniyeti, şüpheliyi gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, gözaltına alınan 16 yaşındaki şahsin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının, birileri tarafından azmettirilip azmettirilmediği araştırılıyor.

GÜNDEM Edirne Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

O karanlık el kırılır

Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı’na düzenlenen provokatif saldırılara siyasilerden de tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun’da Atatürk, Edirne’de Adalet anıtlarına yönelik saldırılara tepki göstererek, “TBMM’nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” paylaşımını yaptı. Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı’nın da saldırıya uğradığını belirten Şentop, “Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye’ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır” değerlendirmesinde bulundu.

SAYGISIZLIĞA GEÇİT VERMEYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacının vatandaşlarda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermek olduğunu vurguladı. Çelik, “Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz” dedi.

Oya Ersoy

Meclis’te İslam’a hakaret

Son provokasyon ise Halk Evleri eski Genel Başkanı HDP Milletvekili Oya Ersoy’dan geldi. Regaib Kandilinin eda edildiği gece TBMM’de söz alan Ersoy İslam dinin ve Müslümanları hedef aldı.

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AK Parti hükümetine ‘gerici’ diyen Ersoy, “Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir. Sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı’yı, din esaslı toplum düzenini hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan size gerici diyoruz” dedi.

HADDİNİ BİLECEK

Ersoy’a AK Parti’liler tepki gösterdi. Milletvekili Fatih Şahin de “Bu mübarek günde İslam’a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana!” dedi. Ramazan Can da, “Herkes haddini, hududunu, sınırını bilecek” diye konuştu.