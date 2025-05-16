43 ülkeden 710 okçu İstanbul’da

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası, 26-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. 43 ülkeden 710 sporcunun katılacağı organizasyon, dünyanın en büyük sivil okçuluk turnuvası olma özelliğini taşıyor. Fetih Kupası öncesi bu yılki basın toplantısı, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han tarafından inşa ettirilen ve 2025’te yeniden ihya edilen Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da katıldı.

Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını anlatan Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması ve Türkiye'nin okçulukta dünyada hak ettiği yere gelmesi tarihin bize yüklediği misyonun yeni nesillere aktarılması konusunda güzel katkılar sağlandı. Okçular Tekkesi, 50 bin üzerinde gencimizi okçulukla tanıştırdı. Şu anda gelenekselde ve olimpikte makaralıyla beraber 500'e yakın aktif lisanslı sporcumuz kulüp bünyesinde müsabakalara katılıyor" dedi. 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz Öznur Cüre ile tarihteki menzil taşı dikme geleneğinin tekrarlanacağını ifade eden Erdoğan, "Nasıl ki Mete Gazoz olimpiyatlarda altın madalya aldıktan sonra Okmeydanı'nda menzil taşı dikildiyse Öznur'un da menzil taşını dikmiş olacağız. Bu geleneği de canlandırmış olacağız" diye konuştu.