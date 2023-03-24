500 yıllık tat sofralara gelecek

Şahap Fansa çarşının Kovid-19 sürecinde bile sessizliğe gömülmediğini söyleyerek, “Depreme rağmen biz geleneğimize devam edeceğiz. İlk iki gün yaptığımız helvayı çadır ve konteyner kentlerde dağıtacağız ardından ise normal satışımıza başlayacağız. Hatay’ı, Antakya’yı terk etme gibi bir niyetimiz yok. İşimizin başındayız” dedi.