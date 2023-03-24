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500 yıllık tat sofralara gelecek

UNESCO tescilli tarihi tat 'küncü helvası' yeniden Hatay'da iftar sofralarında olacak. “Depreme rağmen biz geleneğimize devam edeceğiz." diyen Şahap Fansa, dükkanlarında tekrar helva yapımına başlayacaklarını ve ilk iki gün yaptıkları helvaları depremzedelere dağıtacaklarını belirtti.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hatay’da deprem acısının gölgesinde kurulacak iftar sofralarında UNESCO tescilli tarihi tat ‘küncülü helvası’ yerini alacak. 500 yıllık geleneği yaşatan Şahap Fansa, helva dükkanını temizlediklerini, yeniden helva yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Şahap Fansa çarşının Kovid-19 sürecinde bile sessizliğe gömülmediğini söyleyerek, “Depreme rağmen biz geleneğimize devam edeceğiz. İlk iki gün yaptığımız helvayı çadır ve konteyner kentlerde dağıtacağız ardından ise normal satışımıza başlayacağız. Hatay’ı, Antakya’yı terk etme gibi bir niyetimiz yok. İşimizin başındayız” dedi.

#Hatay
#deprem
#iftar
#UNESCO
#helva
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