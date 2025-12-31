52 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs Sakarya’da yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ö.Ö. (45) yakalandı. Yapılan incelemede, şahsın 60 adet suç kaydı bulunduğu ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.