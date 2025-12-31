Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: 46 bin 392 TL ceza kesildi

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: 46 bin 392 TL ceza kesildi

00:2831/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Drift yapan sürücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tespit edildi.
Drift yapan sürücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tespit edildi.

Kırşehir'de otomobiliyle drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan sürücüye, başlatılan çalışmanın ardından 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kırşehir’de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde bir sürücünün, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücü A.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.



#Kırşehir
#Drift
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum