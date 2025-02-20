9 aydır onunla yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı

Daha önce farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ancak kesin bir sonuç alamayan aile, çocuklarının karın ağrısı şikayetinin artması üzerine Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Yapılan röntgen incelemelerinde, mesane duvarında metal bir cisim olduğu tespit edildi. Uzun süre vücutta kalan 3 santimetrelik toplu iğnenin mesane duvarına yapıştığı belirlendi. Ailenin bilgilendirilmesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, toplu iğne başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyat sonrası birkaç gün gözlem altında tutulan çocuk, tekrar kontrole gelmek üzere taburcu edildi.