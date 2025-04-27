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ABD'nin 'NMESIS' füze sistemleri 'Balikatan' tatbikatı için Filipinler'e getirildi

ABD'nin 'NMESIS' füze sistemleri 'Balikatan' tatbikatı için Filipinler'e getirildi

09:3427/04/2025, Pazar
AA
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'NMESIS' füze sistemleri 'Balikatan' tatbikatı için Filipinler'e getirildi
'NMESIS' füze sistemleri 'Balikatan' tatbikatı için Filipinler'e getirildi

Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda artan gerilimlerin gölgesinde düzenlenen bu yılki Balikatan (Omuz Omuza) tatbikatı, başta Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda artan gerilimlerin gölgesinde düzenlenen bu yılki Balikatan (Omuz Omuza) tatbikatı, başta Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve Fransa gibi ülkelerden de askeri personel yer alıyor. Polonya ve Çekya gibi NATO üyeleri ise “tam muharebe ölçekli” olarak tanımlanan bu çok uluslu tatbikata gözlemci statüsünde katılıyor.

Tatbikatta kullanılmak üzere ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Deniz Seferi Gemisi Müdahale Sistemi (NMESIS) askeri uçakla Kuzey Luzon'a getirildi.



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