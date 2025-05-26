Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00'de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, cenazeyi Edirne'ye götürmek için uçağımız hazırlandı. Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu. Karıştırmışlar. Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım"