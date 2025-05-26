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Adana'da hastane skandalı: Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı

Adana'da hastane skandalı: Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı

21:1826/05/2025, الإثنين
G: 26/05/2025, الإثنين
IHA
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Adana'da özel hastanede vefat eden kadının cenazesi kayboldu.
Adana'da özel hastanede vefat eden kadının cenazesi kayboldu.

Adana'da Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile üyeleri, cenazeyi bulamayınca büyük şok yaşadı. Annesinin cenazesi kaybolan kadın, "Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım" dedi.

İddiaya göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaşandı.
Bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aile bireylerinden bazıları Kahveci'nin cenazesini teşhis etti.
Ölen Dudu Kahveci
Daha sonra cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesine hastanede ulaşılamadı. Bir anda kaybolan cenazenin karıştırılıp yakını vefat eden başkasına verildiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

"Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu"

Annesi vefat eden ardından cenazenin kayıp olmasıyla büyük şok yaşayan 52 yaşındaki kızı Arzu Yazıcıoğlu "
Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00'de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, cenazeyi Edirne'ye götürmek için uçağımız hazırlandı. Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu. Karıştırmışlar. Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım"
dedi.
Aile, hastane yönetiminden herhangi bir açıklama alamadıklarını da belirtirken, cenazenin yanlışlık başka bir aileye teslim edildiğinin düşünüldüğü öğrenildi.

Hastane de bulunan yetkili personeller bir açıklama yapmazken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



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