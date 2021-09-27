Gündem Adıyamanda bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi
ADIYAMAN

Adıyaman'da bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi

Geçtiğimiz gün mezara diri diri gömülen ve liseli öğrenciler tarafından son anda kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri şaşırttı. Anne ve anneannenin doğumda bir başka kadına ait kimlikle hastaneye giriş yaptıkları öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman haberleri: Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin şaşırtan ifadesi
Yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi G. E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne G. E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Mezarlıkta korkunç görüntü: Vücudu toprağa gömülü kafası dışarıda bulundu görenler inanamadı
GÜNDEM
Mezarlıkta korkunç görüntü: Vücudu toprağa gömülü kafası dışarıda bulundu görenler inanamadı

Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi G.E., ile anneannesi Ülkü E’nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunmuştu: Anne ve anneannesi gözaltında
GÜNDEM
Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunmuştu: Anne ve anneannesi gözaltında

Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığını, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kızı G.E’nin hamile olduğunu ve durumu hamileliğin 7. ayında öğrendiğini söyleyen Ülkü E., uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve kendisinin tanımadığı biriyle yaşadığı ilişki sonrasında gebe kaldığını ve bu gebelik sürecinde kızından hiçbir şekilde şüphelenmediğini belirtti.

Ülkü E., 22 Eylül tarihinde kızımın sancıları sonra, daha önceden tanıdığı N.D. isimli kadının kimlik bilgilerini ezbere bildiğini ve bu kimlik bilgileriyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

Ülkü E.’nin N.D.’ye ait kimlik bilgileriyle hastaneye giriş yaptığı ve yine bu kimlik bilgileriyle G. E’nin hemşirelerin Fatma ismini verdiği kız çocuğunu dünyaya getirdiği, dünyaya getirdiği kızıyla beraber 24 Eylül Cuma günü hastaneden taburcu edildiklerini söyledi.

Ülkü E., yaşanan bu durumu kimseye açıklayamayacakları için, kızı G. E’nin başına bir şeylerin gelebileceği korkusuyla bebeği çocuk esirgeme kurumuna teslim etmek istediklerini ama kızının yaşının 17 olması, resmi nikahlı olmamasından dolayı kurumlara bırakamayacaklarını anladıklarını, bu yüzden de başkasının bulabileceği düşüncesiyle bebeği mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Ülkü E. ve G. E.’nin bir mezarı eşerek bebeği oraya bıraktıkları, bebeğin nefes alabileceği şekilde üzerine toprak serptikleri, bebeğin yüzünün açık olduğu ve bebeği bıraktıktan sonra başkasının alıp almadığını görmek amacıyla bir süre uzaktan bebeği gözlemledikleri ve daha sonra bulundukları yerden ayrılarak evlerine döndükleri ortaya çıktı.

Anne ile kızının çocuğu öldürmek için oraya bırakmadıklarını, kendilerine gelebilecek tepki ile zararlardan korktukları için bebeği mezarlığa bıraktıklarını ve çok pişmanlık duyduklarını belirttikleri öğrenildi.

"Babam ve ağabeylerim bebeği öğrense beni öldürürlerdi"

Bebeği öldürmek amacıyla mezarlığa bırakmadıklarını söyleyen anne G. E. ise, çocuğun babasının çocuğu kabul etmediğini ve hamile olduğunu da çok geç dönemde öğrendiğini, doğum sonrası bebeği Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek istediklerini ama işlemlerin uzun sürebileceğini düşündüklerinden bebeği kuruma veremediklerini söyledi.

G. E., babası ve ağabeylerinin durumu öğrenmeleri dahilinde kendisini öldürebileceğini, bu yüzden de bebeği başkalarının bulup teslim alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da vücudu toprağa gömülü bulunan bebek tedavi sonrası korumaya alınacak
FOTOĞRAF 9
Title
Adıyaman'daki olay, cuma günü, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
Title
Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.
Title
Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hemşirelerin 'Fatma' ismini verdiği bebeğin tedavisi devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Title
Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakılan anne- kız, savcılığın dün yaptığı itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Title
Olayla ilgili gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin Erdal ile anneannesi Ülkü Erdal da gözaltına alındı.
Title
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durumu yakından takip edilen Fatma bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak.
Title
Title
Adıyaman'da vücudu toprağa gömülü bulunan bebek tedavi sonrası korumaya alınacak
Adıyaman'da öğrenciler ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunduktan sonra hastanede tedaviye alınan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak.


Abone Ol Google News
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.