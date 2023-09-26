Ağıralioğlu ve Şen aday olabilir!

Seçime ittifaksız girme kararı alan ve İzmir’de adayını açıklayan İYİ Parti’de, İstanbul ve Ankara için sürpriz isimler ortaya atılıyor. İsmi Ankara için gündeme getirilmesine karşın Grup Başkanı Koray Aydın’ın yakın çevresi şimdilik böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtiyor. Başkent Ankara için İYİ Parti’nin adayı olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker’in de adı geçiyor. Başkent için adı geçen sürpriz isim ise İYİ Parti’de eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı.