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Ağıralioğlu ve Şen aday olabilir!

Seçime ittifaksız girme kararı alan ve İzmir’de adayını açıklayan İYİ Parti’de, İstanbul ve Ankara için sürpriz isimler ortaya atılıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu, Ersan Şen.

Yavuz Ağıralioğlu, Ersan Şen.

Seçime ittifaksız girme kararı alan ve İzmir’de adayını açıklayan İYİ Parti’de, İstanbul ve Ankara için sürpriz isimler ortaya atılıyor. İsmi Ankara için gündeme getirilmesine karşın Grup Başkanı Koray Aydın’ın yakın çevresi şimdilik böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtiyor. Başkent Ankara için İYİ Parti’nin adayı olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker’in de adı geçiyor. Başkent için adı geçen sürpriz isim ise İYİ Parti’de eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı.

İSTANBUL’A ŞEN Mİ?

Genel Başkan Meral Akşener’in ’Çok şaşıracaksınız’’ dediği İYİ Parti’nin İstanbul adayı da merak ediliyor. Akşener, adaya ilişkin renk vermese de parti kulislerinde İstanbul’a ilişkin ortaya atılan sürpriz isim anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına direnmesi üzerine Şen, kendisine teklif gelmesi durumunda İYİ Parti’den cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemişti. İstanbul için konuşulan diğer bir isim ise İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu. Kavuncu İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü. İYİ Parti’de Bursa için ise eski Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu’nun ismi geçiyor. Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Ümit Özlale’yi İzmir adayları olarak açıklamıştı.



#Siyaset
#Yavuz Ağıralioğlu
#Ersan Şen
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