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AK Parti'de büyük kongrenin tarihi belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti'nin büyük olağan kongresinin tarihi belli oldu.

19:27 . 19/06/2023 Pazartesi
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Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.

BÜYÜK KONGRENİN TARİHİ BELLİ OLDU

  • Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra yapılacak.


#AK Parti
#Kongre
#Recep Tayyip Erdoğan
31 dakika önce
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