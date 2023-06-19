Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.
BÜYÜK KONGRENİN TARİHİ BELLİ OLDU
BÜYÜK KONGRENİN TARİHİ BELLİ OLDU
- Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra yapılacak.
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31 dakika önce