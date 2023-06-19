AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Ömer Çelik partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik "FETÖ ile ilgili yeni bilgilere erişilebilecek bir aşama kat edildi." ifadelerini kullandı. Fahiş kira artışları ile ilgili de konuşan Çelik "Vatandaşlarımız müsterih olsun kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz" dedi.